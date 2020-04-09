Клиенты банка «Урал ФД» получили доступ к сервису мобильного документооборота Nopaper Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» заключил партнерское соглашение с компанией Nopaper. Это позволит корпоративным клиентам банка усовершенствовать электронный документооборот: получить электронную подпись онлайн и подписывать документы с партнерами с помощью смартфона.

В последнее время необходимость перевода документов в цифровой формат значительно возросла. Отказ от бумажных документов дает возможность:

1. Снизить операционные затраты на бумагу, обслуживание принтера, ведение архивов и логистику.

2. Перевести часть работы с действующими клиентами в онлайн: теперь документы можно подписывать с помощью мобильного приложении без посещения офиса и из любой точки мира.

3. Оптимизировать время осуществления операций: подписать необходимый документ теперь можно буквально в два клика.

«Мы рады, что клиенты банка «Урал ФД» теперь имеют возможность оценить самый современный сервис электронного документооборота Nopaper. При создании Nopaper мы учли все пожелания бизнеса: возможность подписания документов из любой точки мира, чтобы рабочие процессы не останавливались, быстрое подключение без установки сложного ПО, и главное — безопасность и юридическую значимость подписанных документов», — комментирует Константин Яковлев, руководитель отдела продаж сервиса Nopaper.

Кому будет полезна услуга?

• ИП на НПД или самозанятым

• Предпринимателям (ИП)

• Небольшим организациям (ООО)

• Тем, кто только открывает свой бизнес

Как подключить услугу?

Чтобы подключиться к сервису мобильного электронного документооборота уже сейчас, переходите на партнерскую страницу банка «Урал ФД» по ссылке: partners.nopaper.ru/uralfd.

АО КБ «Урал ФД».

Россия, г. Пермь, 614000,

ул. Ленина, 64,

тел. 8 (342) 240-10-13.

Универсальная лицензия ЦБ №249 от 09.04.2020 года.

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