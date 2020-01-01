Анна Брюханова В Перми с 1 сентября изменится движение нескольких автобусных маршрутов Городской транспорт переходит на осеннее расписание Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

С 1 сентября в Перми вступают в силу изменения в движении городского общественного транспорта. Перемены коснутся порядка 50 автобусных маршрутов. Часть из них изменит путь следования, на остальных решено увеличить количество транспортных средств и скорректировать расписание. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по просьбам жителей м/р Гознак связь их района с Комсомольским проспектом и ул. Героев Хасана будет восстановлена. Для этого автобус №19 «Микрорайон Липовая гора» — «Ул. Попова» будет следовать от Центрального рынка вниз по шоссе Космонавтов до печатной фабрики Гознака.

Автобус №26 «Микрорайон Центральная усадьба» — «Ул. Ушинского» — «Микрорайон Крольчатник» через микрорайон Гарцы-2 впервые начнёт курсировать по регулированному тарифу, со всеми предусмотренными льготами и скидками для пассажиров. С 1 сентября маршрут будет пролегать через м/р Гарцы-2 по улицам Мотовилихинской, 2-й Чёрмозской, Колыбалова, Лядовской и далее по прежнему маршруту в сторону площади Восстания. Это позволит жителям микрорайона добираться до ключевых социальных объектов Мотовилихи без пересадки.

Также с начала осени изменит путь следования автобус №78 «Микрорайон Кислотные дачи» — «ПНИПУ». В маршрут будет включён заезд в м/р Чапаевский. Ранее местным жителям был доступен только внутрирайонный маршрут №58 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Вышка-2». Изменения в маршруте №78 предполагают прямую связь с центром Перми.

С завтрашнего дня 45 автобусных маршрутов перейдут на осеннее расписание. В связи с этим увеличат количество транспортных средств на следующих направлениях: №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 80, 88.

Пресс-служба мэрии также сообщает, что на автобусных маршрутах №№6, 7, 15, 20, 33, 41, 53, 60 скорректировано расписание в связи с открытием движения по ул. Попова.

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