Ярмарочную площадь в Осе обновят на средства нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Идея по благоустройству города Осы родилась в рамках «Парламентского урока» Законодательного собрания Пермского края. По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, участие молодого поколения в решении местных вопросов важно для развития территорий.

На «Парламентском уроке» школьники из территорий Пермского края обсуждают актуальные вопросы жизни своих муниципальных образований, готовят социальные проекты. В прошлом году ученики школы №2 Осы предложили благоустроить одно из самых популярных мест в своём городе – Ярмарочную площадь. Проект получил поддержку главы муниципального округа, местных депутатов и был номинирован на голосование, которое проходило на площадке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идея осинских школьников набрала наибольшее количество голосов жителей и стала одним из 12 проектов благоустройства в Пермском крае, которые будут финансироваться за счёт средств нацпроекта. Планируется, что в центре города будут установлены новая хоккейная коробка, площадка для волейбола и фитнеса, сделаны трибуны, модульное здание для переодевания и оборудование для волейбола. Сейчас идут подготовительные работы, разрабатывается дизайн-проект. Реализация первого этапа начнётся в 2022 году. Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на благоустройство центра Осы выделено около 11 млн руб.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что программа «Формирование комфортной городской среды», входящая в нацпроект «Жильё и городская среда», даёт возможность создавать уютные и удобные пространства, улучшая качество жизни людей.

«Эта программа предоставляет муниципалитетам возможность комплексно обустраивать общественные и дворовые территории. Немаловажно, что жители могут сами принимать активное участие в выборе проектов благоустройства здесь и сейчас», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отмечает, что участие молодого поколения в решении местных вопросов важно для развития территорий.

«Депутаты всегда поддерживали такие инициативы. Объединяя усилия региональных, местных властей и общественности, можно добиваться значительных результатов. На это направлен один из проектов Законодательного собрания – «Парламентский урок». Участники могут не просто придумать идею, но и в рамках проекта обсудить её с местной администрацией. И на примере осинских школьников мы видим, что озвученная идея может легко быть реализована даже в рамках федерального проекта», — подчёркивает Валерий Сухих.

Справка: «Парламентский урок — просветительский проект Законодательного собрания Пермского края, который реализуется с 2006 года. Урок проходит каждую осень во всех образовательных учреждениях Прикамья. Активное участие в проекте принимают депутаты Законодательного собрания, члены Молодёжного парламента, депутаты представительных органов муниципальных образований. В 2021 году первый урок пройдёт 2 сентября для учеников школ Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов.





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