Пермская филармония открывает продажу билетов на XVI Международный фестиваль органной музыки Он пройдёт с 31 октября по 7 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Следуя неизменной концепции «Орган +», на нынешнем мультикультурном форуме (6+) инструмент-исполин прозвучит с хором, роялем, саксофоном, кларнетом, трубой, бас-гитарой, ударными, вокалом, этническими инструментами — шотландской волынкой и ирландским вистлом, а также — впервые — с терменвоксом. Со своей техникой игры на первом бесконтактном музыкальном инструменте познакомит Пётр Термен, правнук изобретателя терменвокса Льва Термена. Дебютант фестиваля — солист Токийского камерного оркестра Седзо Цумори, труба (Япония).

Хедлайнеры фестиваля — органисты разных исполнительских школ: Мария Черепанова, Наталья Летюк, Фёдор Строганов (Москва), Татьяна Бочкова (Нижний Новгород), Тимур Халиуллин (Белгород), Елена Коземиренко (Ханты-Мансийск), Юрий Габрусь (Беларусь).

По многолетней традиции непременными партнёрами органа на каждом фестивале являются камерный оркестр и хор. Открывать XVI фестиваль будет камерный хор «Нижний Новгород» (художественный руководитель и дирижёр — Иван Стольников).

Чтобы выявить и представить публике редко звучащий слой музыки, пермский «исполин» каждый год обязательно звучит с разножанровыми ансамблями. В нынешнем сезоне это ансамбль Classy Jazz п/у Олега Матвеева (Москва), который подарит пермякам программу «Сокровища кельтов».

Ежегодно фестиваль соединяет в себе не только различные музыкальные жанры (камерная и духовная музыка, джаз, авангард и пр.), музыкантов разных исполнительских школ, но и становится экспериментальной площадкой для креативного синтеза различных видов искусства — музыки, живописи, кино, поэзии, хореографии, видеоинсталляций, клубных сетов ди-джеев. В рамках традиционной всероссийской «Ночи искусств» впервые на сцене Органного зала с уникальной программой «Музыка древних цивилизаций» выступят этнофутуристический театр «ЭФИ» (Ханты-Мансийск) и обладатель Гран-при Международного турнира TEREM CROSSOVER вокально-инструментальный ансамбль «Портреты Фа-диез». Изюминка проекта — танцевальный перформанс (трайбл) от Кристины Ангутовой-Акчуриной. Вдохновением для исполнителей послужили тексты-гимны, а также сохранившиеся и дошедшие до нас редчайшие музыкальные образцы древних цивилизаций (Месопотамии, Египта, Греции, Тибета, Индии и др.).

Пермский проект, пожалуй, — единственный органный фестиваль в России, в рамках которого для юных любителей короля инструментов неизменно готовится специальный концерт-спектакль. В этот раз ребят ждёт встреча с музыкально-литературной программой «Музыкальная шкатулка» по сказке В. Одоевского «Городок в табакерке» в исполнении заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, лауреата международных конкурсов Елены Коземиренко (орган) и народного артиста России Владимира Гинзбурга (художественное слово).

Специальный гость фестиваля — примадонна российской оперной сцены, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Альбина Шагимуратова (Москва). Уникальная оперная певица, сопрано, обладающая драматической колоратурой, стремительно завоевала мировую славу своим неповторимым по тембру голосом и филигранным вокальным мастерством. Чистый, сочный, большой, летящий, безупречно точный звук, владение стилем бельканто в сочетании с глубоким академическим пониманием музыки и тонкой психологической проработкой драматического образа — визитная карточка Альбины Шагимуратовой. В Пермской филармонии певица впервые представит программу шедевров мировой вокальной культуры под аккомпанемент органа.

Все концертные программы XVI Международного фестиваля органной музыки Пермской филармонии будут транслироваться в 28 филиалов Виртуального концертного зала в территориях края.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии https://filarmonia.online/.

Ещё больше информации о фестивале: https://filarmonia.online/afisha/festivali/XVImezhdunarodnyjfestivalorgannojmuzyki.html

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