Анна Брюханова В Пермском крае продали 33 лесосеки общей площадью 282,4 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае провели 33 аукциона на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель Лесного фонда для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

На торги были выставлены земельные участки в Чердынском, Кочёвском, Красновишерском, Юрлинском, Осинском районах, а также территории вблизи Березников, Соликамска, Кудымкара, Добрянки и Александровска. Всего продано 33 лесосеки общей площадью 282,4 га. Цена за участки колеблется от 146 тыс. руб. до 1,6 млн руб. в зависимости от объёма заготовки древесины. Общий объём лесозаготовки составит 50 тыс. кубометров.

Победителями аукционов стали такие организации, как ООО «Найт», ООО «Лесоматериалы», ООО «Технолес», а также индивидуальные предприниматели и другие компании.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, хозяйства и экологии, средства, вырученные с продажи древесины, направят в федеральный (4,4 млн руб.) и региональный (63,8 млн руб.) бюджеты.

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