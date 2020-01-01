Назначен новый директор военного дивизиона Мотовилихинских заводов Виктор Калинин сменит на посту Рината Идрисова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября 2021 года новым директором военного дивизиона «Мотовилихинских заводов» назначен Виктор Калинин. Ранее он занимал пост первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Мотовилихинские заводы».

Прежний руководитель дивизиона Ринат Идрисов продолжит исполнять полномочия генерального директора АО «НПП «Старт» им. Яскина» (входит в холдинг «Технодинамика»).

Виктор Калинин родился в Екатеринбурге. Окончил УГТУ-УПИ, кафедру систем управления энергетикой и промышленными предприятиями. В 2020 году стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» (вошёл в сотню лучших среди 230 000 участников). Является руководителем Пермского отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ» имени Героя РФ Шектаева Д. А.», КМС по самбо. Женат, имеет троих детей.

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