Анна Брюханова В Перми разыграют четыре участка для размещения торгового комплекса и магазинов Всего на аукционах будет представлено 17 земельных участков, большая часть из них — под ИЖС Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В сентябре состоится ряд открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги будут выставлены 17 лотов общей площадью 42,5 тыс. кв. м. Аукционы пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент земельных отношений администрации Перми.

На торги выставлены четыре участка под строительство магазинов и торгового комплекса. Участок под ТК расположен на шоссе Космонавтов, 356. Площадь под застройку — 6846 кв. м. Это эквивалентно площади земельного участка под ТРК «Колизей Cinema» (6920 кв. м).

Магазины планируется разместить на ул. Спешилова, 119а, ул. Лодыгина, 6а и ул. 10-я Линия, 8в. Общая площадь этих земельных участков земель составляет около 7,4 тыс. кв. м.

На аукционах также разыграют семь участков для индивидуального жилищного строительства и по два участка для размещения складских помещений, объектов бытового обслуживания и автостоянок. Для отдельных лотов установлены максимальные и минимальные допустимые параметры разрешённого строительства, которые указаны в аукционной документации.





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