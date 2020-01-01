Елена Бардукова Предприниматели раскритиковали проект строительства гостиницы в Хохловке По мнению экспертов, заинтересованности бизнеса в проекте нет Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин представил проект по строительству вблизи музея «Хохловка» гостиничного комплекса.

Помимо гостиницы на 50 номеров в комплексе планируются ресторан на 60–70 посадочных мест и парковка. Реализовать проект власти намерены в рамках государственно-частного партнёрства и привлечь 210 млн руб. инвестиций.

Однако предприниматели выразили сомнения в необходимости нового комплекса в Хохловке.

«Там есть гостиница, абсолютно не загруженная, пустая. Потому что делать в Хохловке, кроме трёхчасовой экскурсии, нечего. И зачем там ночевать, непонятно. Закрытая территория, рыбу ловить нельзя. Поэтому никакой особой заинтересованности бизнеса нет», — объяснил президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

С экспертом согласился ресторатор Николай Канищев. Комментируя возможное появление ресторана, он отметил, что люди приезжают отдыхать туда семьёй, и идти куда-то в общество им не нужно.

Губернатор Прикамья согласился, что, возможно, это должна быть не гостиница, а какая-то экодеревня — «полей хватает», а для того чтобы кормить людей, можно использовать визит-центр.

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