Елена Синица Фуд-корты в торговых центрах Прикамья могут закрыть Решение будет зависеть от соблюдения там мер ковид-безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 30 августа, состоялось заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. В частности, члены оперштаба обсудили введение ограничительных мер на фудкортах в торговых центрах.

По словам руководителя Роспотребнадзора Виталия Костарева, в ходе проверок в ряде ТЦ и ТРЦ продолжают выявляться нарушения санитарных требований при работе фуд-кортов, детских игровых комнат и других мест массового скопления людей. В том числе допускаются несоблюдение социальной дистанции, отсутствие дезинфицирующих средств.





Кроме того, опрос новых инфицированных, выявленных за неделю, показал, что 84% из них посещали ТРЦ и могли быть инфицированы в них.





«При проверках ТЦ и ТРК мы видим, что часть их посетителей приходят не для совершения необходимых покупок, а чтобы провести там свободное время и развлечься. При этом за неделю на 26% выросло число заболевших среди работников сферы торговли непродовольственными товарами», — сказал Виталий Костарев.





Отмечается, что, если в ТРЦ не усилят контроль и не исключат нарушения, оперштаб будет вынужден принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений.





Напомним, до 30 сентября в регионе запрещена работа ночных клубов. Кроме этого, с 01:00 до 06:00 ограничена работа кафе и ресторанов. Помимо этого, под запретом проведение физкультурных, спортивных и культурных мероприятий.





В общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, в лифтах, на парковках и других местах скопления людей необходимо соблюдать масочный режим.

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