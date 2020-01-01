Елена Синица Для всех стартует очно, а дальше как получится Рассказываем, как начнётся учебный год в школах и вузах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

О том, как следует начинать учебный год 2021/2022, было много разговоров. Так, например, изначально минобр рекомендовал отправить непривитых студентов учиться дистанционно, а школьников в целом не выпускать в офлайн. Однако окончательное решение кардинально отличается: очная учёба для всех, но с рядом ограничительных мер.

Вузы





В числе первых об очном формате обучения заявили в пермском кампусе НИУ ВШЭ.





«С учётом эпидемиологической ситуации в Перми и отсутствия новых предписаний Роспотребнадзора университет начинает новый учебный год офлайн для всех студентов, вне зависимости от наличия у обучающихся сертификата о прививках», — пояснила Екатерина Загороднова.





Отмечается, что в общежития можно будет заселиться также без сертификата о вакцинации.





При этом в вузе будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция, в одной аудитории смогут находиться не более 50 человек, а не менее четверти занятий будут организованы в синхронном дистанционном формате.





«При составлении расписания мы выделили не более трёх дней в неделю для офлайн-занятий», — добавила Екатерина Загороднова.





Майноры, МАГОЛЕГО и университетские факультативы останутся в онлайн-формате.





Иностранные студенты, которые пока не получили визу или по каким-то другим причинам не могут въехать на территорию РФ, будут учиться в онлайн-формате.





Пермский классический университет решил начать учёбу в смешанном формате.





В дистанционном режиме учиться начнут только часть магистрантов второго курса, все аспиранты и студенты-заочники.





Ни для очного обучения, ни для заселения в общежития также не понадобится предоставлять подтверждение о наличии антител, свидетельство о прививке или отрицательный тест ПЦР.





«Перед принятием решения об очном начале учебного года мы сверились с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ, оперативным штабом и Роспотребнадзором. ПГНИУ продолжит отслеживать эпидемиологическую ситуацию в вузе и крае. Поэтому в случае вспышки заболеваемости или появления новых рекомендаций регионального или федерального уровней будет возможно изменение формата обучения, — комментирует ректор вуза Дмитрий Красильников. — Для нас очень важно, чтобы студенты могли в полной мере воспользоваться возможностями университета. Надеюсь, что в сентябре ещё больше обучающихся вакцинируются. От этого и от соблюдения мер безопасности зависит сохранение обычного режима обучения».





При этом в вузе продолжат действовать ограничительные меры. При входе в корпуса нужно пройти контроль температуры тела при помощи бесконтактных термометров. При температуре 37,5 градуса и выше проживающих в Перми направят домой, а жителей общежитий — в здравпункт ПГНИУ. Там медработники проведут осмотр и вызовут бригаду скорой помощи. Также необходимо ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств, которые установлены в университете.





Иностранные студенты ПГНИУ начнут учебный год в том же формате. Бакалавры очного отделения начнут обучение в традиционном формате, а магистранты второго курса, все аспиранты и заочники — дистанционно.





Однако перед приездом они должны не менее чем за 10 дней уведомить о дате въезда управление международных связей ПГНИУ по электронной почте. Не ранее чем за три дня до прибытия иностранному студенту необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.





Затем при отрицательном результате нужно предоставить подтверждение на русском или английском языке. Повторный тест необходимо сделать в течение 72 часов после въезда в Россию. До получения результатов повторного теста требуется соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания. При необходимости вуз предоставит специальное изолированное помещение для обсервации.





Очно будут учиться студенты и Пермского института культуры (ПГИК). Решение касается всех направлений и курсов дневного отделения.





Для посещения института культуры студентам не понадобятся сертификаты о вакцинации, справки об антителах или ПЦР-тесты. В общежития также можно заселяться без них.





В вузе продолжат действовать масочный режим и социальная дистанция.





Школы





В понедельник, 30 августа, министр образования Пермского края Раиса Кассина провела в своём личном профиле в Instagram прямой эфир, где рассказала и про начало учебного года для школ.





«Мы начинаем учебный год очно, но с соблюдением абсолютно всех мер эпидбезопасности. В дальнейшем всё будет зависеть от того, как мы сможем пройти этот период. Все со страхом ждут, что очное начало учебного года даст нам всплеск заболеваемости коронавирусом. Я думаю, что мы должны и мы сделаем всё необходимое, чтобы этого не случилось», — сообщила Кассина.





Как сообщила министр, в этом году за каждым классом вновь закрепляется отдельный кабинет. Маски обязательно будут носить персонал пищеблока и учителя во внеурочное время. Для детей ношение масок — по желанию.





Глава минобра также отметила, что при признаках инфекционного заболевания ребёнка необходимо оставить дома и вызвать врача. Он может до трёх дней находиться дома без наличия справки.





Если же школьник пришёл на занятия с признаками ОРВИ, его направят в медицинский кабинет в школе.





«Он будет там находиться до прихода родителей. До уроков он допущен не будет», — добавила Кассина.





Она также отметила, что в случае выявления у ребёнка коронавируса на дистанционное обучение переведут весь класс.





«Полного выхода на дистанционное обучение мы не планируем. Мы надеемся, что сможем обойтись без этого», — резюмировала Кассина.





По её словам, хорошо идёт и прививочная кампания среди учителей. На данный момент в крае привиты 64% учителей, а около 10% переболели COVID-19.





При этом Кассина подчеркнула, что заставлять прививаться учителей не будут, на работу смогут выйти все.





Родительские собрания будут проводиться только в дистанционном режиме, продолжает Кассина. Помимо этого, родителей не будут допускать в учебное заведение.





Торжественные линейки планируется проводить для 1-х, 9-х и 11-х классов на улице. Родителям присутствовать можно, если площадь позволяет соблюдать дистанцию.





Кассина добавила, что директора школ могут принять решение проводить линейку только для 1-х классов, в случае если территория не позволяет собрать больше с соблюдением социальной дистанции.

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