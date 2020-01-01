Прокуратура предостерегла пермские управляющие компании от срыва начала отопительного сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Ряд управляющих организаций Мотовилихи нарушают график подготовки к зиме и несвоевременно предоставляют документы для оценки готовности жилого фонда к подаче отопления. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В целях предупреждения нарушений прав граждан руководителям восьми УК и и подрядных организаций прокуратура района внесла предостережения о недопустимости нарушения закона.

Вопрос подготовки жилых домов к отопительному сезону взят надзорным органом на контроль.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.