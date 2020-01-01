Анна Брюханова Назначен заместитель руководителя Пермского УФАС России С 30 августа Дмитрий Шилов вступил в должность Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Шилов

Пермское УФАС

В краевом УФАС России на должность заместителя руководителя назначен Дмитрий Шилов. С 30 августа он приступил к выполнению новых обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приказ о назначении подписал глава ФАС России Максим Шаскольский.

В зоне ответственности заместителя руководителя краевого УФАС — работа в сфере контроля за монополистической деятельностью на финансовых и товарных рынках, а также правовой контроль в сфере торговой деятельности и рекламы.

Дмитрий Шилов окончил экономический факультет Пермского государственного университета в 2010 году. После окончания вуза трудоустроился в краевое УФАС. Работал заместителем начальника отдела контроля естественных монополий и отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации.





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