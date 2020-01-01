Анна Брюханова Реконструкция моста на трассе Пермь — Екатеринбург обойдётся в 177 млн руб. Работы завершат в ноябре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён подрядчик на капитальный ремонт моста через р. Иргину (д. Шахарово, Суксунский ГО) автомобильной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На участие в конкурсе была подана всего одна заявка. В итоге его признали несостоявшимся, а победителем объявлено ООО «Бридж» (г. Екатеринбург). Цена контракта после снижения стоимости составила 177 млн руб.

Согласно техническому заданию подрядчик должен провести гидроизоляцию мостового полотна и выровнять его, отремонтировать береговые и промежуточные опоры, заменить асфальтобетонное покрытие и ограждения. После ремонта основные технические параметры не изменятся — на мосту сохранятся количество полос движения, ширина проезжей части и отсутствие освещения.

Срок исполнения работ — с момента подписания контракта до 15 ноября 2022 года.

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