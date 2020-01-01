Елена Синица Пермский краевой суд обязал департамент образования выделить средства адаптивной школе-интернату Они необходимы для комплектации медицинских блоков Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд обязал департамент образования администрации Перми выделить денежные средства адаптивной школе-интернату «Ступени». Они необходимы для комплектации медицинских блоков, передаёт пресс-служба краевого суда.

Сообщается, что в 2019 году в школе-интернате «Ступени» проводилась проверка соблюдения законодательства, регулирующего вопросы в сфере оказания медицинской помощи несовершеннолетним.





Проверка коснулась всех корпусов: школы-интерната №113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школы №155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и начальной школы-детского сада №152 для слабовидящих обучающихся.





По результатам проверки выяснилось несоответствие оснащения медицинских блоков установленным требованиям.





Тогда должностное лицо обратилось с иском в Кировский районный суд. Согласно требованиям истца, департамент образования должен был выделить денежные средства, необходимые для приобретения медицинского оборудования, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.





Кировский районный суд в полном объёме удовлетворил исковые требования должностного лица надзорного органа.





Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с решением суда первой инстанции.

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