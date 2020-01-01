В Перми на ул. Уральской началась обкатка отремонтированного участка трамвайных путей Движение планируется запустить к середине сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Обкатка трамвайных путей

Администрация Перми

На ул. Уральской в Перми, на участке до ТЦ «Гудвин», с 30 августа началась обкатка вагоном-лабораторией отремонтированного участка трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Одновременно подрядная организация занимается сборкой трамвайных рельсов на участке до ул. 1905 года и разворотного кольца «Висим». Некоторый сдвиг сроков ремонта, уточняют в администрации, связан с задержкой поставки необходимых стройматериалов.

Трамвайное движение по ул. Уральской планируется запустить в сентябре. Срок окончания всех работ по муниципальному контракту — ноябрь 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.