На «Азоте» увеличится выработка слабой азотной кислоты Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» началось техническое перевооружение отделения Б цеха №5 — слабой азотной кислоты. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционного проекта по увеличению мощности производства гранулированной аммиачной селитры.

В августе модернизирован первый из шести агрегатов УКЛ отделения Б. В контактном аппарате заменили поддерживающее устройство — специальную конструкцию, на которой лежат катализаторные сетки.

Евгений Стрельников, начальник цеха №5 — слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Контактный аппарат работает при высокой температуре — 900оС. Для того чтобы минимизировать напряжение и деформацию металла, поддерживающее устройство мы изготовили по специальному заказу из нержавеющей жаропрочной стали. Такое техническое решение применили впервые: для нас рассчитали коэффициент теплового расширения и учли все особенности строения контактного аппарата.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках инвестиционного проекта прошло обновление абсорбционной колонны. В ней заменили внутренние устройства — три тарелки и охлаждающие змеевики на шести тарелках, которые позволяют снизить вероятность закисления водооборотного цикла. В главной машине цеха — турбокомпрессоре (ГТТ 3М) — заменили статорные и роторные лопатки.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по развитию:

— Реконструкция отделения Б цеха №5 рассчитана на два года. Она даст возможность увеличить мощность производства неконцентрированной азотной кислоты на 230 тонн в сутки. Это отразится на производстве одного из самых востребованных продуктов — гранулированной аммиачной селитры. Агрегат АС-72/2 цеха №3А сможет выдавать 2100 тонн продукта в сутки, что будет на 350 тонн больше существующей производительности.

Вложения холдинга «Уралхим» в инвестиционный проект по увеличению выработки аммиачной селитры в целом составят 1,2 млрд руб.

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