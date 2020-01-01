Анна Брюханова Деревянную колокольню в Хохловке отреставрируют за 12 млн руб. Последний раз объект ремонтировали 17 лет назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края проводит конкурс с ограниченным участием на реставрацию деревянной колокольни с шатровым завершением в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Начальная цена контракта — 12 млн руб. Заявки на участие принимаются до 4 октября 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию,проектную документацию и сметы подготовили специалисты ООО «Пермстроймет+». По результатам инженерно-технического обследования 2019 года объект признан аварийным. Подрядчику предстоит отреставрировать крышу, стены, крыльцо, перекрытия и стойки звонницы, которые определены как «ограниченно работоспособные» или «аварийные». Дополнительно необходимо восстановить на главке утраченный крест, отремонтировать колокола в звоннице, обеспечить гидроизоляцию берестой между срубом и фундаментом и обработать древесину, поражённую личинками короедов.

Срок выполнения работ: 1 января — 30 декабря 2022 года.

В настоящее время деревянная колокольня с шатровым завершением в Хохловке — единственная сохранившаяся в Прикамье. Она была построена в 1781 году для Свято-Троицкой церкви в с. Сыра Красноуфимского уезда. В 1972 году колокольню перевезли на территорию музея-заповедника «Хохловка». В 1973–1974 годах конструкция была заново собрана и отреставрирована по проекту архитектора Гершена Канторовича в составе церковного ансамбля.

С тех пор восстановительные работы на объекте проводились только один раз — в 2004 году. Пермская специальная научно-реставрационная мастерская провела работы по замене сгнивших венцов сруба, покрытия тесовой кровли, главки с крестом, аркады звона. Тогда же восстановили крыльцо и лестницу на второй ярус колокольни.

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