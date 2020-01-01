Елена Синица В Прикамье выявлено 472 новых случая заражения COVID-19 Умерли ещё 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 472 случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 85 человек лечатся в больницах, а 387 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 193 пациента мужского пола, 279 — женского. Также среди заболевших 69 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболели 59 человек, от 30 до 49 лет — 157 человек, 127 в возрасте 50–64 и 60 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 87 293.





Сейчас в больницах края находятся 3521 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 173.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 21,1%.





За эти же сутки выздоровели 311 человек, умерли — 30.

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