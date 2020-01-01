Елена Синица В Перми детям до 16 лет запретят по ночам посещать места отдыха у воды Также до 18 лет будет запрещено посещать кальянные Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми внесла изменения в перечень мест на территории Пермского городского округа, нахождение детей в которых не допускается. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте горадминистрации. Документ находится на обсуждении.

Отметим, что запреты действовали и ранее. Сейчас же уточнены некоторые понятия запрещённых мест.





Согласно документу в перечень мест, где детям до 16 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых в ночное время, к пляжам, набережным, мостам, водоёмам и пр. добавился пункт «организованные места массового отдыха у воды».





Кроме этого, внесены изменения и в перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному развитию детей до 18 лет.





В частности, уточняется понятие мест «реализации табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции». К ним теперь отнесены кальянные.

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