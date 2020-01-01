Елена Синица Краевое УФССП взыскало порядка 40 млн руб. долга с сервисного металлоцентра ОАО «Пермметалл» не платило за аренду земельного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

ОАО «Пермметалл» погасило около 40 млн руб. задолженности после ареста представительских автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Сообщается, что недвижимость металлоцентра находится на земле, находящейся в собственности государства. Из-за этого организация обязана была регулярно вносить арендную плату. Однако платежи не вносились на протяжении 3,5 года.





Тогда Росимущество через суд взыскало с предприятия сумму необоснованного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Сумма взыскания составила 39,5 млн руб.





После возбуждения исполнительного производства судебный пристав вручил директору предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»), и ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»).





Кроме того, в результате проведённых исполнительных действий был наложен арест на два транспортных средства: Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.





После принятых мер организация-должник в кратчайшие сроки перечислила всю сумму задолженности на депозитный счёт отдела судебных приставов. Денежные средства уже направлены взыскателю.

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