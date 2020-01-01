Судебные приставы запретили выезд за границу 112 тыс. жителей Пермского края В праве выезда за пределы России ограничен каждый 17-й должник Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

За семь месяцев 2021 года сотрудниками органов принудительного исполнения Пермского края вынесено более 112 тыс. постановлений, запрещающих должникам пересечение границы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На сегодня в праве выезда за пределы России ограничен каждый 17-й гражданин, фигурирующий в базе данных судебных приставов Прикамья.

Временное ограничение на выезд за рубеж является одной из самых действенных мер, стимулирующих граждан погасить имеющиеся задолженности.

В УФССП России по Пермскому краю напоминают, что основным условием для снятия ограничения является выполнение должником в полном объёме всех своих материальных обязательств. Гражданин обязан предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Лишь после этого выносится постановление об отмене временного ограничения.

Каждый житель региона имеет возможность проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.

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