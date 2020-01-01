Елена Синица Александровский машзавод погасил задолженность по зарплате в размере 8 млн руб. Сотрудники оставались без зарплаты с мая по июнь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

После вмешательства прокуратуры Александровска руководство ОАО «Александровский машиностроительный завод» выплатило работникам долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что перед сотрудниками завода образовалась задолженность по зарплате в размере 8 млн руб. Зарплата не выплачивалась 360 сотрудникам с мая по июнь 2021 года.





В адрес руководителя завода прокурор внёс представление, а также возбудил дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

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