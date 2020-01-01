В Перми суд дисквалифицировал директора управляющих компаний «Два» и «Этажи» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителя двух управляющих организаций — УК «Два» и «УК «Этажи» — дисквалифицировал суд в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Основанием для дисквалификации стали нарушения в содержании многоквартирных домов, а также игнорирование предписаний выявленных инспекцией нарушений. Директор управляющих компаний сможет вернуться к работе только после истечения срока дисквалификации и повторной сдачи экзамена по ЖКХ.

Отмечается, что ранее этот руководитель уже привлекался к ответственности за «безразличное отношение к исполнению обязанностей».





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