В Перми суд дисквалифицировал директора управляющих компаний «Два» и «Этажи»
Руководителя двух управляющих организаций — УК «Два» и «УК «Этажи» — дисквалифицировал суд в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
Основанием для дисквалификации стали нарушения в содержании многоквартирных домов, а также игнорирование предписаний выявленных инспекцией нарушений. Директор управляющих компаний сможет вернуться к работе только после истечения срока дисквалификации и повторной сдачи экзамена по ЖКХ.
Отмечается, что ранее этот руководитель уже привлекался к ответственности за «безразличное отношение к исполнению обязанностей».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.