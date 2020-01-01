Андрей Стрельцов «Парма» провела второй контрольный матч В Санкт-Петербурге пермский баскетбольный клуб уступил «Зениту» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» уступила соперникам со счётом 98:74. Всё решилось во второй четверти, которую хозяева выиграли с разницей плюс 19.

Самыми результативными в этом матче в пермской команде были Джеремайя Хилл — 17 очков и Марекс Мейерис — 11 очков плюс шесть подборов.

Напомним, ранее подопечные Казиса Максвитиса обыграли в Ижевске местный «Купол-Родник» и теперь готовятся принять участие в Кубке Кондрашина и Белова, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 4 сентября.

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