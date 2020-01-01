Елена Синица
В Перми остановка «ДК им.Гагарина» перенесена
Она не обслуживается с 28 августа
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В Перми с 28 августа 2021 года остановка «ДК им. Гагарина» (на ул. Мира) не обслуживается. Об этом сообщает МКУ «Гортранс».
Автобусы №10 и №55 совершают посадку и высадку пассажиров на остановке «ДК им. Гагарина» на ул. Братьев Игнатовых.
Остальные автобусы, следующие по ул. Мира, совершают посадку и высадку пассажиров на остановке, расположенной напротив ДК им. Гагарина.
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