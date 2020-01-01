Анна Брюханова Безопасность мостов и дорог Пермского края оценит подрядчик из Москвы Срок исполнения работ 80 дней с момента заключения контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён поставщик на оказание услуг по оценке уязвимости объектов инфраструктуры Прикамья, разработке планов и паспортов обеспечения транспортной безопасности. Стоимость работ — 20,4 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего на участие было подано три заявки: от ООО «Профитб» (Москва), от средневолжского филиала «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (Самара) и от победителя конкурса ООО «Формула безопасности транспорта» (Москва).

В техзадании сказано, что подрядчик должен оценить уязвимость объектов краевой транспортной инфраструктуры, разработать и утвердить паспорта транспортной безопасности объектов. В перечне требований также фигурирует антитеррористическая защищённость объектов. Всего исполнителю предстоит проинспектировать более 150 мостов, путепроводов и эстакад.

Срок выполнения работ — 80 дней с момента подписания договора.

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