Утверждены региональные предвыборные программы «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 28 августа, в Перми состоялся третий этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Основной повесткой мероприятия стало утверждение программ, с которыми партия пойдёт на выборы в Заксобрание региона и Пермскую городскую думу в сентябре текущего года

В работе конференции приняли участие делегаты из территорий Прикамья, а также губернатор Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Дёмкин.

«Всегда приоритеты и интересы партии «Единая Россия» совпадали с приоритетами деятельности регионального правительства. За последние два года мы усилили нашу работу для достижения одной из главных целей — качественного улучшения жизни населения Пермского края. Значительно продвинулись в реализации национальных проектов и целей, которые ставит перед нами президент», — сообщил Дмитрий Махонин и добавил, что ключевая задача — реализовать все планы в интересах жителей региона.

Открывая конференцию, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев подчеркнул, что принимаемые программы — «это не обещание прекрасного будущего, а решение проблем и вопросов здесь и сейчас».

«Сегодня мы завершили большую и длительную работу по формированию народной программы партии на ближайшую пятилетку. 24 августа федеральную программу принял съезд «Единой России». Теперь с учётом поставленных в ней акцентов и задач мы окончательно сформировали этот документ для Пермского края и города Перми. В программе учтены в том числе и предложения президента Владимира Путина, озвученные им на съезде», — объяснил Вячеслав Григорьев.

Краевая программа создана на основе предложений самих граждан, которые партия получала с 17 июля по 21 августа через различные сервисы онлайн, во время встреч с жителями и анкетирование. Большую работу провёл штаб общественной поддержки партии, который собирал предложения экспертного сообщества по разным сферам и систематизировал поступившие от населения предложения. В целом в программу поступило около 83 тыс. предложений, которые и стали основой документа.

Как и ранее, приоритетом в работе партии остаётся забота о людях. В этот большой блок входит развитие здравоохранения, в том числе — строительство ФАПов и врачебных амбулаторий в территориях региона, обновление автотранспорта для медицинских учреждений, увеличение в два раза перечня лекарств, которыми обеспечиваются различные категории граждан, продолжение программ кадрового обеспечения отрасли. Также партия будет содействовать созданию на территории края системы реабилитации для жителей, перенёсших COVID-19.

По словам Вячеслава Григорьева, сегодня каждый третий житель региона получает меры социальной поддержки, и линейка мер для семей с детьми, людей старшего поколения будет расширяться. В целом согласно принятому документу доля расходов краевого бюджета на социально ориентированные отрасли должна составлять не менее 70%.

Кроме того, согласно программе партия должна обеспечить контроль выполнения проектирования и строительства в Пермском крае в 2021–2024 годах 25 школ и 14 детских садов по национальным проектам «Демография», «Образование» и региональным программам. Планируется поддержка развития программы «Социальный кинозал», а также доступной для жителей спортивной инфраструктуры в крае, в том числе — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также будет оказано содействие в реализации в Пермском крае программы догазификации, по которой жителям компенсируются расходы на подведение газа «до стены» дома. Продолжится партийный проект «Городская среда»: в 2021-2023 годах должны быть обновлены и отремонтированы свыше 200 общественных и 600 дворовых территорий. Будет идти работа по выполнению плана по расселению 27 тыс. человек из аварийного жилья с 2021 по 2025 год в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и краевых программ поддержки, содействие решению вопроса обманутых дольщиков.

Отдельные разделы программы посвящены модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры, развитию промышленной и сельскохозяйственной отраслей Прикамья, поддержке малого и среднего бизнеса, решению вопросов, связанных с экологией региона.

Предусмотрен в программе и культурный блок, согласно которому партия продолжит поддержку плана мероприятий по строительству и реконструкции наиболее значимых объектов к празднованию 300-летия Перми.

Программу развития краевой столицы представил Алексей Дёмкин. Мэр Перми сообщил, что от жителей города поступило более 10 тыс. предложений. В целом же документ тесно переплетается с региональной программой. В нём также приоритет отдаётся благополучию граждан, расширению мер социальной поддержки, развитию городского здравоохранения и образования, формированию комфортной городской среды, решению вопросов экологии.

«Наша цель — войти в пятёрку лучших городов России», — подчеркнул Алексей Дёмкин.

«Считаю, что в результате получились документы долгосрочного планирования. Программы не просто декларируют намерения партии, но содержат и понимание, какими инструментами и в какие сроки эти задачи будут выполнены. После окончания выборов «Единая Россия» сформирует фракции в представительных органах власти на всех уровнях. Главной задачей работы фракций станет максимально полное исполнение положений народной программы», — резюмировал Вячеслав Григорьев.

Напомним, в сентябре в Пермском крае будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и Пермской гордумы. Своих кандидатов выдвинули десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Родина», «Новые люди», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Пенсионеры за справедливость». Многие из них также собирают пожелания и предложения граждан.

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