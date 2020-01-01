В МУП «Горсвет» назначен новый руководитель
И. о. директора стал Игорь Дороднов
В пермском МУП «Горсвет» назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности директора стал Игорь Дороднов. Информация об этом опубликована на сайте предприятия. Предыдущим главой «Горсвета» был Максим Тебелев.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», он написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул должность 1 августа.
По данным издания, контракт с Максимом Тебелевым не был продлён по инициативе краевых властей.
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