Пермский паралимпиец не смог стать призёром в беге на дистанции 5 тыс. м Помешала жара Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Паралимпийский комитет РФ

Сегодня пермские спортсмены начали свои выступления на Паралимпиаде в Токио. Первым из прикамцев на старт вышел легкоатлет Фёдор Рудаков. Он принял участие в забеге на 5 тыс. м среди с спортсменов с проблемами зрения.

К сожалению, на дистанции его ведущему Владимиру Мясникову стало плохо из-за жары и он не смог финишировать. Сам спортсмен завершил забег на четвёртой позиции. Однако по правилам Паралимпиады результат спортсмена, пришедшего к финишу без сопровождающего, не может быть засчитан.

Фёдор Рудаков является чемпионом Европы на дистанции 1,5 тыс. м и серебряным призёром чемпионата мира на дистанции 5 тыс. м.

В Паралимпиаде от Пермского края участвуют шесть спортсменов.





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