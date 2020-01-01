Алексей Дёмкин: в Перми к подаче тепла готовы все детские сады и школы Состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл штаб по подготовке города к отопительному сезону. В нём приняли участие прокурор города Перми Виталий Дымолазов, прокуроры районов города Перми, главы районов, представители ресурсоснабжающих компаний и краевого фонда капитального ремонта, сообщают в администрации города.

Общий процент готовности города составляет уже 93,2%. Городскими властями и прокуратурой Перми взяты на контроль адреса конкретных домов, где есть отставания по подготовке.

Традиционно отопительный период в Перми начнётся в зависимости от погодных условий с первостепенной подачи тепла в объекты социальной сферы. Затем тепло начнут подавать в жилые дома.

— В этом году нам нужно войти в отопительный сезон в спокойном, плановом режиме, как и в прошлые годы. Все объекты социальной сферы уже готовы к подаче тепла, а именно в них отопление подаётся в первую очередь. Ранее я ставил задачу завершить их подготовку к 25 августа, с этой задачей справились, — заявил Алексей Дёмкин.

Начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов доложил, что в настоящий момент к отопительному сезону готовы не только все детские сады и школы, но и 90% жилого фонда. Всего в Перми 6132 многоквартирных жилых дома, к зиме уже готовы 5525 из них. Подготовлено 1252 км тепловых путей, что составляет 95% от общей протяжённости, 368 из 390 центральных тепловых пунктов, 51 из 54 котельных. Общий процент готовности города составляет 93,2%.

На данный момент самые высокие показатели готовности у Дзержинского и Свердловского районов, а также посёлка Новые Ляды. Главы районных администраций отчитались о ходе подготовки, были обозначены проблемные точки, работа по которым держится на особом контроле. Городскими властями и прокуратурой Перми взяты на контроль адреса конкретных домов, где есть отставания по подготовке.

Прокурор города Перми Виталий Дымолазов обратил внимание на необходимость пристального контроля со стороны городских властей за подготовкой аварийного жилого фонда.

Дома должны быть готовы к отопительному сезону к началу сентября. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций, в свою очередь, летом ведут плановые работы по модернизации своих сетей и котельных. В 2021 году планируется смонтировать более 50 км «тепловых артерий» на улицах Полины Осипенко, Лодыгина, Пионерской, Седова, Петропавловской, Полтавской, Сокольской, Сивашской и других.

Управляющие организации должны принимать все необходимые меры по подготовке домов к отопительному сезону согласно утверждённому плану-графику. За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафные санкции, решение об этом принимается на заседаниях административных комиссий в районах.

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