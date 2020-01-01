Елена Синица В Прикамье в два раза сократилось количество выявленных фальшивых банкнот Во втором квартале 2021 года в Прикамье изъяли 63 купюры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пермское отделение Уральского ГУ Банка РФ, во втором квартале 2021 года подразделения Банка России и кредитных организаций выявили и изъяли на территории края 63 поддельные банкноты. Их общая сумма составила 280 тыс. руб. В сравнении с первым кварталом количество выявленных фальшивок и их общая сумма сократились почти в два раза.

Среди выявленных подделок 88% пятитысячных банкнот (54 штуки). Ещё 13% — банкноты номиналом 1 тыс. руб. (восемь штук).





По сравнению с первым кварталом количество выявленных поддельных денежных знаков обоих номиналов уменьшилось вдвое.





Также было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 2 тыс. руб. и 100 долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.