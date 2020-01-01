Россия полностью сняла ограничения на полёты в Чехию, Доминикану и Южную Корею Также увеличены квоты на регулярные рейсы в Египет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Azur Air

Архив ИД «Компаньон»

С пятницы, 27 августа, Россия сняла все ограничения на полёты в Чехию, Доминиканскую Республику и Южную Корею. Это первые страны, с которыми РФ с начала введения ограничений на фоне пандемии возобновила авиасообщение полностью. Также с сегодняшнего дня увеличены квоты на регулярные рейсы в Египет. Соответствующее решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как передает ТАСС, на данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в Доминикану, Чехию и Южную Корею, при этом две последние страны остаются полностью закрытыми для туристов.

Что касается Египта, то с 27 августа в три раза (с пяти до 15 в неделю) увеличивается число регулярных рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.

Авиакомпаниям также разрешили запустить рейсы в эти два египетских курорта из каждого российского региона с частотой раз в неделю на каждом направлении. На данный момент Росавиация ещё не утвердила список авиакомпаний и маршруты, по котором будут возобновлены полёты.

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