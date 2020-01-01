Елена Синица К июлю банковские вклады жителей края превысили 358 млрд руб. В основном средства хранят в рублях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 июля 2021 года, банковские вложения жителей Прикамья превысили 358 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка РФ.

Уточняется, что 88% (316 млрд руб.) вкладов хранится в рублях, остальное — в иностранной валюте.





При этом, по сравнению с прошлым годом, объём рублёвых вкладов физлиц вырос на 0,1%, а в иностранной валюте — на 1,3%.





Замечен рост и по корпоративным вложениям. Объём средств на депозитах юрлиц региона увеличился за год на 1% и достиг к началу июля 2021 года почти 51 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.