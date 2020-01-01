При формировании бюджета Перми на 2022–2024 годы планируется увеличить расходы на социальную сферу и благоустройство города Поделиться Поделиться Твитнуть

На внеочередном заседании комитета по бюджету и налогам депутаты Пермской городской думы обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на 2022–2024 годы.

Первый заместитель главы администрации Эдуард Хайруллин сообщил, что бюджет города на ближайший трёхлетний период формируется в условиях восстановления экономики с применением базового сценария социально экономического развития города. Ориентиры бюджетной политики остаются неизменны — это обеспечение сбалансированного бюджета, социальная направленность и гарантированное исполнение действующих расходных обязательств, благоустройство города к 300-летнему юбилею и реализация национальных проектов.

При формировании проекта бюджета учитывается восстановление темпов поступления основного бюджет образующего источника — налога на доходы физических лиц. Планируется увеличение расходов на содержание построенных капитальных объектов в социальной сфере и сфере благоустройства, а также финансирование объектов капитального строительства с учётом роста цен на строительные материалы.

Дефицит городского бюджета планируется только в 2022 и 2023 годах. С 2024 года планируется переход на формирование бюджета с профицитом, в целях погашения муниципального долга к 2026 году.

Председатель комитета по бюджету и налогам думы Наталья Мельник отметила, что основные направления разработаны в отсутствие с 2022 года плана по реализации Стратегии социально-экономического развития, что не в полной мере позволяет оценить взаимоувязку предложенных целей и задач со стратегическими элементами. Кроме того, с 2022 года вступит в силу новая редакция Стратегии, которая синхронизирует вектор развития города Перми с целями и задачами нацпроектов, что не нашло отражение в проекте основных направлений.

«Предлагаю администрации проработать эти моменты, чтобы проект бюджета следующей трёхлетки избежал этих замечаний в дальнейшем», — добавила Наталья Мельник.

Заседания круглых столов по обсуждению проектов внесённых муниципальных программ на 2022–2024 годы начнутся в сентябре.

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