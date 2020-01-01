Строительство ЖК «Дом на Бульваре» идёт в соответствии с графиком Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

На строительной площадке Дома на Бульваре, реализуемого группой компаний ПЗСП в Мотовилихинском районе, начались работы по возведению пятого этажа новостройки. Срок сдачи первой очереди дома — IV квартал 2022 года, сообщают в пресс-службе ПЗСП.

В новом семнадцатиэтажном доме на бульваре Гагарина, 18 разместятся 368 квартир. Покупателям предложен широкий выбор комфортных планировок: просторные квартиры с одной, двумя или тремя спальнями. В каждой квартире есть шкаф-купе или гардеробная для удобного хранения вещей.

В лучших традициях ПЗСП все квартиры будут сдаваться с современной отделкой «под ключ», включающей в себя светлые обои, напольное покрытие, качественные межкомнатные и входные двери, плитку в ванной от пола до потолка. Качественная отделка позволит жителям новостройки существенно сэкономить на стоимости квартиры и заехать в новый дом сразу после получения ключей.

Денис Сакаев

Как отмечают в отделе недвижимости группы компаний ПЗСП, сегодня покупатели квартир повышают требования к комфорту жилья. Для удобства будущих новосёлов проектом дома предусмотрены сквозные подъезды: с одной стороны можно подъехать к входу в дом, чтобы разгрузить тяжёлые сумки, а с другой — выйти во двор без машин. Таким образом, дети могут идти гулять минуя проезжую часть. Входные группы будут расположены на уровне земли, без ступеней — это создаст комфортные условия передвижения и мамам с колясками, и велосипедистам, и людям с ограниченными возможностями здоровья. Также в Доме на Бульваре будут реализованы такие трендовые решения, как дизайнерская отделка холлов, просторные колясочные, современные видеодомофоны и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Большое внимание при проектировании объекта уделено организации придомовой территории. Здесь будет выполнено комплексное благоустройство с установкой детских и спортивных площадок, с зонами отдыха для детей и взрослых. Также застройщик планирует организовать вблизи дома прогулочную тропу, которая будет доступна для всех желающих.

Выбрать свою новую квартиру, оценить эргономичность планировки, клиенты могут при помощи панорамного тура, который доступен на сайте pzsp.ru. Кроме того, на сайте группы компаний ПЗСП есть уникальный сервис, который позволяет клиентам подать заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение не выходя из дома.

Более подробную информацию о планировках квартир и их стоимости можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».

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