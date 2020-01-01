Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 27 по 29 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

27, 28 и 29 августа в Органном концертном зале проходит II кинофестиваль музыкальных фильмов (6+). 27 августа в 19:00 ансамбль солистов «Хорус-Квартет» приглашает на концерт «Со мною вот что происходит», посвяшённый 90-летию Микаэла Таривердиева, а 28 в 12:00 — на музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов». В этот же день, в 13:30, зрителей ждёт музыкальная интерпретация классического андерсеновского сюжета «Гадкий утёнок». 28 августа в 16:00 квартет «Каравай» выступит с концертной программой «Любимая киномузыка», а 29 августа в 19:00 шедевры киномузыки представят молодые музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Евгений Зарецкий (фортепиано), Дмитрий Стопичев (скрипка), Владимир Ступников (баян) и Юлия Любимова (сопрано).

27, 28 и 29 августа Зальцбургский фестиваль приглашает на трансляции концертов (16+). Зрителей ждут концерты Венского филармонического оркестра и симфонического оркестра Моцартеум.

27 августа в 18:00 в Музее современного искусства PERMM состоится открытие двух выставок: «Корни/Вещи» (0+) и «Работа в чёрном» (0+). Первая выставка объединяет текстильные работы коллекции PERMM, а также объекты Ольги Субботиной и фонда «Новая коллекция». Вторая — выставка индустриальной фотографии: визуальное исследование руин и их взаимодействия с природой от шести фотографов-«сталкеров».

27 августа в 19:00 в Перми пройдёт аудиоспектакль «Зона голоса. Пермь, 1937» (18+). Спектакль посвящён трагедии «Большого террора» 1937 — 1938 годов в Перми и основан на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях. Начало спектакля — у памятника жертвам политических репрессий, рядом с храмом Успения Божией Матери на Егошихинском кладбище (ул. Парковая, 18).

27 августа в 22:00 (до 27 февраля 2022 года) проект Operavision приглашает на трансляцию оперы Бенджамина Бриттена «Поворот винта» (18+). Напряженный психлогический триллер в формате камерной оперы, режиссером которого стала Андреа Брет.

28 и 29 августа с 12:00 АЭМ «Хохловка» приглашает на фольклорные посиделки (0+). Гости музея вместе с участницами фольклорного коллектива «Хохловки» разучат народные песни, которые бытовали на территории Пермского края — круговые, лирические, шуточные. Можно будет потанцевать и поиграть в настольные игры.

28 августа в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+). Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке Леонардо да Винчи снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера.

28 августа с 16:00 в историческом парке «Россия — моя история» пройдёт «Ночь кино» (6+). В рамках акции гостей ждёт концерт «Фэнтези в руках», а также открытый показ фильмов международного кинофестиваля «Лампа».

28 и 29 августа в 17:00 на Заводе Шпагина пройдут экскурсии по экстерьерной выставке «Пермь — она и в Африке пермь» (12+ от 14 лет).

28 августа в 20:00 в Органном концертном зале пройдёт «Ночь кино» (6+). Настоящий «музыкальный Голливуд» развернётся в концерте-спектакле «Серенада в солнечной долине»: прозвучат шедевры киномузыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса; мелодраматические фрески, актерские монологи на фоне кадров из кинофильмов.

28 августа в 18:00 в киноцентре «Премьер» стартует акция «Ночь кино» (6+). Зрители увидят историю настоящей дружбы «Пальма», экранизацию сказки «Конёк-горбунок» и фильм-катастрофу о пожарных «Огонь». Количество мест в зале ограничено, бесплатные билеты выдаются в кассе за час до начала показа.

28 августа в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится открытие нового концертного сезона. Выступит московская инди-поп-группа OQJAV (16+).

До 29 августа на сайте Glyndebourne можно увидеть оперу Джузеппе Верди «Травиата» (16+) с Глайндборнского фестиваля в постановке Тома Крейнса. Дирижёр — Марк Элдер.

29 августа в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ симфонического балета-поэмы «Проект Бетховен» (12+).

2 сентября в 21:00 Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) приглашает на спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (16+) в рамках проекта «Золотая маска-2021».

До 26 сентября в Центре городской культуры проходит выставку выставка для детей и взрослых «Следуй за шмелём» (0+).

До 3 октября в ПДНТ «Губерния» проходит выставка Лидии Ерохиной «Космический хоровод и музыка народной росписи» (0+).

До 13 ноября проект Operavision показывает оперу «Русалка» (16+). Номинант на International Opera Awards 2020 Дирк Шмединг поставил оперу Антонина Дворжака в Государственном театре Брауншвейга.

Ежедневно на цифровой платформе Location Stories можно послушать документальный архив историй о городе, рассказанных его жителями и гостями (12+). У проекта есть Telegram-бот, через который любой желающий может записать и добавить свой рассказ.

Ежедневно на сайте ПДНТ «Губерния» можно послушать сказки Евдокии Никитичны Трясциной (0+). Первый сборник настоящей серии посвящен сказочному репертуару исполнительницы из села Русский Сарс Октябрьского района Пермского края.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижером Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

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