В Добрянском городском округе по нацпроекту на полгода раньше отремонтируют участки на восьми дорогах Благодаря своевременной контрактации в муниципалитете будут приведены в порядок объекты, стоявшие в плане на 2022 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Администрация Добрянского городского округа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» намерена завершить в текущем дорожно-строительном сезоне ремонтные работы на объектах, которые планировалось привести в порядок к 30 апреля следующего года. Возможность обновить асфальтобетонное покрытие на восьми участках общей протяжённостью 7,2 км существует благодаря тому, что для выполнения ремонта подрядчик уже выбран, сообщают в краевом минтрансе.

Напомним, контрактовать объекты сразу на два года муниципалитетам Прикамья поручил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени. «Это своеобразная «подушка безопасности», которая нужна в случае выбора недобросовестного подрядчика. Чем раньше мы это поймём, тем быстрее сможем выбрать новую организацию и реализовать планы по дорожному строительству без ухудшения качества работ», — обозначил глава региона.

Благодаря ранней контрактации в Добрянке уже в текущем году отремонтируют ул. Куйбышева, ул. Исупова и ул. Красногвардейскую. Они выставлялись одним лотом на торги, победителем которых стало ООО «ТНК».

Ул. Исупова приведут в порядок от остановки «Заводская плотина» до ул. Красногвардейской. Протяжённость участка составит 340 м. Далее дорога сразу переходит в другой участок ремонта — на ул. Красногвардейскую протяжённостью 360 м. Она будет обновлена до пересечения с ул. Комсомольской. Отметим, оба нуждающихся в восстановлении объекта выводят автомобилистов в другую часть города, откуда они попадают на объездную трассу.

По условиям контракта на ул. Красногвардейской очистят от кустарников полосу отвода, укрепят обочины, обустроят водоотводные канавы и кюветы, обновят дорожное покрытие и восстановят разметку. На ул. Исупова дополнительно обустроят колодцы для дождевой канализации и восстановят тротуар с пешеходным ограждением.

Третья улица в Добрянке, которая будет обновлена на полгода раньше срока, — Куйбышева. Её отремонтируют на участке 922 м от ул. Тельмана до ул. Крутогорской. Здесь обновят дорожное покрытие и разметку, укрепят обочины и водоотводные канавы, восстановят барьерное ограждение, автобусные павильоны, смонтируют новые опоры освещения. Для безопасности пешеходов на улице появятся тротуар и искусственные неровности в районе остановок.

В рамках дорожного нацпроекта также заблаговременно отремонтируют обход Добрянки. Его восстановят на четырёх самых ненормативных участках: с 0,6-го по 0,9-й км, с 0,9-го по 1,9-й км, со 2-го по 3,6-й км и с 4,9-го до 5,2-го км. Общая протяжённость обновлённой дороги составит 3,2 км. Ремонт разбит на два отдельных контракта.

Помимо дорог в окружном центре уже в этом году будут отремонтированы ул. Правобережная в п. Полазна, ул. Трактовая в д. Нижнее Задолгое (один контракт, общая длина — 1,1 км) и два участка автодороги Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая (1,2 км): в районе с. Сенькино и в районе п. Камского (на пересечении с р. Конина).

По ул. Правобережной и ул. Трактовой водители объезжают участок трассы Пермь — Березники, где сегодня ведётся ремонт моста через р. Полазну. Дорогу приведут в порядок на небольшом участке ул. Правобережной в районе ул. Дивьинской (104 м) и на участке от кладбища до д. Нижнее Задолгое. Ул. Трактовая обновится от начала деревни до дома №9.

Отметим, дорожный нацпроект позволяет территориям, входящим в Пермскую городскую агломерацию, ремонтировать дополнительные улицы и дороги. Добрянский округ в 2021 году получил субсидию из Дорожного фонда Пермского края в размере 85 млн руб. Ещё 8,5 млн руб. составили средства муниципального образования. А в рамках нацпроекта округ получил 70 млн руб. В целом на все эти средства здесь обновятся 22,2 км дорог, включая стоящие в планах на текущий год участки на ул. Герцена, ул. Победы и ул. Советской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.