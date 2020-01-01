Торговым центрам в Пермском крае разрешили возобновить работу по выходным Такое решение принял краевой оперштаб Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В Пермском крае внесены изменения в перечень ограничительных мероприятий, введённых в связи с пандемией коронавируса. В частности, оперштаб отменил запрет на работу по субботам и воскресеньям крупных торговых центров, торгово-развлекательных комплексов и гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре и Чайковском, сообщили в оперштабе.

По данным регионального минпромторга, пока в пяти городах края по выходным была приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью свыше 8 тыс. кв. м, ТЦ и ТРК смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19.

«В этот период удалось прекратить ежедневный рост числа заболевших. Поэтому принято решение перед 1 сентября открыть торговые и торгово-развлекательные центры. Но их владельцам и сотрудникам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края, — в каждом населенном пункте региона эти меры необходимо обеспечить», — сообщили в оперштабе.

Как отметил Дмитрий Махонин, в настоящее время ситуация лишь незначительно стабилизировалась.

«Это только небольшая передышка для системы здравоохранения. По-прежнему каждый день Роспотребнадзор подтверждает более 470 новых случаев коронавируса. Несмотря на принятие необходимых мер, медучреждения испытывают ещё более высокую нагрузку, чем в декабре 2020 года», — подчеркнул губернатор.

В связи с этим Дмитрий Махонин поручил региональному минпромторгу и другим министерствам и ведомствам максимально усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в местах массового пребывания людей.

Губернатор также заострил внимание на том, что с началом нового учебного года возрастут риски увеличения заболеваемости. Поэтому к следующему заседанию оперштаба 30 августа необходимо подготовить дополнительные рекомендации для системы образования. Важно исключить нахождение в классах ребят с признаками болезни и предотвратить распространение инфекции.

Напомним, решение оперштаба ограничить работу ТЦ и ТРК принято 5 августа и было продиктовано задачей снизить в выходные дни наплыв в торговые объекты жителей небольших населённых пунктов, чтобы не допустить их заражения и роста заболеваемости в территориях края.

Добавим, что изменениями в указ также предусмотрено продление до 30 сентября всех текущих ограничительных мер, действующие на территории края, включая работу заведений общественного питания в ночные часы. Изменения вступят в силу с момента опубликования документа.

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