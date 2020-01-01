Андрей Стрельцов «Звезда-2005» одержала победу в Рязани Поделиться Поделиться Твитнуть

Встреча 19-го тура женской футбольной Суперлиги «Рязань-ВДВ» — «Звезда-2005» закончилась победой пермской команды с минимальным счётом. Гол, уже в добавленное арбитром время, в ворота хозяек забила Елизавета Сергейчик.

Сейчас женский футбольный клуб из Перми уверенно занимает четвёртое место в турнирной таблице. От соседей сверху и снизу их отделяет шесть очков.

Следующий поединок «Звезда-2005» также проведёт на выезде 4 сентября против ЖФК «Краснодар».

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