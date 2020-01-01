Елена Бардукова Первый этап ремонта сквера им. Татищева в Перми начнётся на следующей неделе Также стартовали работы по ремонту парка у ДК им. Ленина Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На следующей неделе в сквере им. Татищева в Перми начнётся первый этап благоустройства, сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

В рамках первого этапа, завершение которого намечено на октябрь, будет заменена плитка около часов и памятника Татищеву, а также установлен бортовой камень. В следующем году подрядчик должен будет заменить плитку и установить бортовые камни на пешеходных дорожках, поставить скамейки и урны.

На первый этап благоустройства сквера будет направлено 3,8 млн руб., на второй — 3 млн руб.

Кроме того, стартовали работы по ремонту пространства около ДК им. Ленина. Здесь реконструируют дорожки, площадки, газоны, подпорную стенку. Кроме того, подрядчик обновит в сквере малые архитектурные формы, обустроит цветники и высадит кустарники. Общая стоимость работ составляет более 16 млн руб., благоустройство сквера необходимо завершить до 15 октября текущего года.

Как сообщил Алексей Дёмкин, обе территории будут отремонтированы на средства частных инвесторов с помощью благотворительного фонда «Губерния» в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

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