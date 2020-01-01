Елена Бардукова Старшеклассники Перми смогут готовиться к ЕГЭ в других школах своих микрорайонов С 1 октября в тестовом режиме в четырёх районах города будет запущен проект сетевых кластеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Городской проект департамента образования краевой столицы «Сетевые образовательные кластеры» анонсировал глава Перми Алексей Дёмкин.

Суть его заключается в том, что несколько школ микрорайона объединяются для предоставления углублённого образования для старшеклассников, чтобы они могли качественно подготовиться к ЕГЭ непосредственно по месту жительства.

В тестовом режиме проект начнётся 1 октября в четырёх районах города. В Индустриальном районе в него войдут лицеи №8 и №3, школы №136 и №108, в Свердловском — школы №42 и №93 и гимназия №33, в Дзержинском — «Дуплекс», «Приоритет» и школа №32, в Мотовилихинском — школа дизайна «Точка» и школа №50.

Предполагается, что в проекте примут участие 60 педагогов и 120 детей.

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