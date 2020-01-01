Елена Синица
Краевой парламент поддержал введение должности первого зампредседателя КСП
Срок его полномочий составит шесть лет
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В четверг, 26 августа, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Депутаты поддержали введение должности первого заместителя председателя Контрольно-счётной палаты.
Председатель, его первый заместитель, аудиторы КСП будут назначаться на должность сроком на шесть лет.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что введение должности первого заместителя обусловлено расширением функций КСП.
По расчётам, на обеспечение деятельности первого зама нужно 3,7 млн руб. ежегодно.
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