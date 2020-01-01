Елена Синица Губернатор края не исключает новую вспышку COVID-19 после начала учебного года По словам главы региона, медицина в крае сейчас находится на пределе Поделиться Поделиться Твитнуть

В случае ухудшения эпидобстановки, школьников могут перевести на дистант. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на пленарном заседании краевого парламента 26 августа.

Он отметил, что «с большой долей вероятности» стоит ждать вспышку заболеваемости COVID-19 после начала учебного года, так как вакцинация несовершеннолетних пока не проводится.





«Безусловно, ни один человек, даже если не является родителем, не хочет введения дистанционного обучения. В нормальном режиме дети получают больше знаний. Без контакта с преподавателем тяжело воспринимать материал. Но медицина сейчас на пределе, под больных коронавирусом перепрофилировано 6 тыс. коек и резервов у нас практически нет», — поясняет Махонин.





Губернатор также добавил, что сейчас растёт и смертность, а врачи находятся «на пределе своих физических возможностей», поэтому приоритет будет сделан на сохранение здоровья и жизни людей.





Глава региона попросил отнестись с пониманием, если будет принято решение о переходе школьников на дистанционное обучение.

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