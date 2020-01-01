Елена Бардукова Часть центральных улиц Перми осталась без света Электроснабжение обещают восстановить в течение 40 минут Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 26 августа, часть центральных улиц Перми осталась без электроснабжения. Свет отключился в домах на улицах Газеты «Звезда», Советской, Монастырской, Сибирской, части ул. Ленина.

Как сообщили «Новому компаньон» в пресс-службе «Пермэнерго», на подстанции, обслуживающей данный участок, произошло техническое нарушение. Оперативная бригада уже выехала на место происшествия, электроснабжение планируется восстановить в течение 40 минут.

Причины неполадок пока не известны.

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