Елена Бардукова
Часть центральных улиц Перми осталась без света
Электроснабжение обещают восстановить в течение 40 минут
В четверг, 26 августа, часть центральных улиц Перми осталась без электроснабжения. Свет отключился в домах на улицах Газеты «Звезда», Советской, Монастырской, Сибирской, части ул. Ленина.
Как сообщили «Новому компаньон» в пресс-службе «Пермэнерго», на подстанции, обслуживающей данный участок, произошло техническое нарушение. Оперативная бригада уже выехала на место происшествия, электроснабжение планируется восстановить в течение 40 минут.
Причины неполадок пока не известны.
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