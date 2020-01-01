Житель Прикамья осуждён на девять лет за финансирование террористов Для сбора средств мужчина организовал в своём доме криптоферму Поделиться Поделиться Твитнуть

Задержание преступника. / фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

Решением Центрального окружного военного суда житель Чайковского городского округа признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и приговорён к девяти годам лишения свободы, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, мужчина был задержан в январе 2020 года в собственном доме. При обыске была обнаружена экстремистская литература и оборудование для обеспечения криптовалютных операций.

Под влияние международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) житель Прикамья попал во время предыдущего отбывания наказания в одной из колоний региона, уточняет ВЕТТА.

Тогда мужчина вступил в электронную переписку с вербовщиком международной террористической организации и по их просьбе зарегистрировал несколько телеграм-каналов для сбора денежных средств на нужды незаконных вооружённых формирований. Он также осуществлял администрирование данных ресурсов, совершал электронные переводы и пр.

После освобождения мужчина продолжил финансирование терроризма.

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