За год спрос на курьеров в Пермском крае вырос в пять раз В среднем зарплата посыльных превысила 49 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество вакансий для курьеров, открытых летом 2021 года в Пермском крае, выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло почти 400 предложений. В среднем по России рост ставил 3,3 раза, об этом сообщает российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).

Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области — 67 тыс. руб. В среднем по России среднее предложение составляет 57,3 тыс. руб., а в Пермском крае — 49,8 тыс.

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