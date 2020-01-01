Елена Синица Прикамье занимает первое место в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты А в целом по стране — 37-е место Поделиться Поделиться Твитнуть

Отчёт губернатора Законодательному собранию 26 августа 2021 года

Константин Долгановский

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Прикамье составляла 41 958 руб. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин на пленарном заседании Заксобрания в рамках ежегодного отчёта о деятельности правительства.

Как отметил губернатор, с таким показателем Прикамье занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В среднем в 2020 году размер зарплаты в ПФО составлял 36 811 руб.

В целом по стране Пермский край по среднему размеру зарплат занимает 37-е место. Сообщается, что средняя зарплата в России составляла 51 083 руб.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что с 2018 года этот показатель в регионе растёт. Для сравнения: в 2018 году средняя зарплата составляла 35 577 руб., в 2019-м — 38 561 руб.

Также губернатор привёл данные и по уровню безработицы в регионе.

По данным на 1 января 2021 года, уровень регистрируемой безработицы в крае составил 2,9%

При этом сообщается, что с октября 2020 года отмечается устойчивая тенденция по снижению этого показателя. Так, в марте уровень регистрируемой безработицы составлял 1,38%, в апреле — 2,82%, в мае — 3,8%. К августу показатель вырос до 5,5%, но к декабрю снизился до 2,87%.

В отчёте говорится, что за 2020 год в органы службы занятости обратились 143 056 человек. Из них 134 003 не были заняты трудовой деятельностью.

Уточняется, что 38,2% (54 776 человек) ранее не работали, 13,7% (19 907) возобновляют деятельность после длительного перерыва (более года). Ещё 1,4% (2065) прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность.

С начала 2020 года в органы службы занятости работодатели заявили 137 790 вакансий. На конец года рынок труда предлагал 16,7 тыс. актуальных вакансий с зарплатой выше МРОТ по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.