Промпредприятия Прикамья вышли на допандемийный объём производства Впервые драйвером роста в регионе стала обрабатывающая промышленность Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Индекс промышленного производства в Пермском крае вырос на 3,6% и демонстрирует устойчивый рост, предприятия края полностью восстановили допандемийные объёмы производства. Такие данные обнародовал губернатор Дмитрий Махонин в ходе совещания с участием членов союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В выступлении перед руководителями ведущих предприятий и компаний региона — «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Стар», «Машиностроителя», «Редуктора-ПМ», «КОРТРОСа», ПНППК и других, а также ректорами ПГНИУ и ПНИПУ, Дмитрий Махонин поблагодарил их за работу.

«Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, вам удалось не только сохранить численность своих коллективов, но и увеличить средний размер зарплаты,— отметил губернатор.— Вы идёте вперёд, осваиваете новые технологии, вкладываете в собственное развитие, наращиваете объёмы производства и повышаете качество продукции. Готовы содействовать всем вашим начинаниям и подключиться для получения как федеральных, так и региональных мер поддержки».

По данным краевого минпромторга, впервые драйвером роста в регионе стала обрабатывающая промышленность, а не добывающая. По словам вице-премьера краевого правительства — главы минпромторга Алексея Чибисова, власти поддерживают все отрасли, которые имеют перспективы роста. Для этого используются такие инструменты, как специнвестконтракты и приоритетные инвестпроекты, займы федерального и регионального фондов развития промышленности, включение в программу промышленной кооперации и другие. В регионе также идёт подготовка к созданию первой особой экономической зоны с налоговыми преференциями для инвесторов, продолжают работать две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Губернатор также обратил внимание на кадровую ситуацию на предприятиях. «Мы понимаем, что нашим заводам и компаниям нужны рабочие руки, квалифицированные сотрудники,— заявил Дмитрий Махонин.— Для этого на 1,5 тыс. увеличили количество бюджетных мест в средних специальных учреждениях и более чем на 500 — в вузах. В регионе уже сейчас реализуются инвестпроекты по созданию новых мастерских, строительству учебных корпусов, общежитий для наших колледжей и техникумов. В том числе с вашей помощью мы оснащаем образовательные учреждения современным оборудованием».

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