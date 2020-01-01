Пермская городская дума внесла изменения в Положение об осуществлении местного самоуправления Поделиться Поделиться Твитнуть

Планирование расходов, связанных с ремонтом общественных центров, будет осуществляться с учётом решения комиссии по отбору и ранжированию, решили депутаты Пермской гордумы. Порядок создания комиссии сейчас находится в работе, сообщает пресс-служба думы.

Также депутаты утвердили порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и их реализации. Порядок определяет процедуру проведения конкурса, формирование комиссии, требования, предъявляемые к предоставленным документам, рассмотрение проектов и принятия решения по результатам рассмотрения, порядок расчёта и возврат сумм инициативных платежей.

Олег Бурдин отметил, что поправки, которые внесли сегодня в Положение об осуществлении местного самоуправления, позволят завести в реализацию инициативных проектов и территориальные, и функциональные органы, а самое главное — устранить недочёты, выявленные по итогам 2020 года.

Кроме этого, на заседании были утверждены границы территории, на которой осуществляет деятельность ТОС «Красные Казармы». Напомним, 29 июля состоялась учредительная конференция ТОС «Красные Казармы».

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