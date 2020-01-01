Пермская городская дума внесла изменения в Правила благоустройства Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании депутаты приняли решения, касающиеся общего внешнего облика города, — а именно внесли ряд изменений в Правила благоустройства. В документе уточняются требования к площадкам накопления ТКО, к элементам обустройства автостоянок и строительных площадок, к размещению детских игровых и спортивных площадок, к размещению объектов уличного искусства, уточняются требования к колерным паспортам капитальных строений.

Михаил Бесфамильный, депутат Пермской городской думы:

— Изменения можно разделить на два блока. Первый — вопросы, связанные с правилами сноса деревьев и зелёных насаждений, требования к контейнерным площадкам. Требования эти всегда были, но сегодня мы их конкретизировали и закрепили в одном документе. Второй блок — часть глобального городского дизайн-кода, который определяет внешний облик нашего города

Что касается контейнерных площадок и требований к жидким отходам, это в основном нормы для контроля и наказания ответственных в том случае, если что-то идёт не по правилам.

Второй блок — часть глобального городского дизайн-кода, который определяет внешний облик нашего города

Для того чтобы привести объекты в соответствие с новыми требованиями, предусмотрен переходный период. Он составит от 12 до 24 месяцев в зависимости от объекта.

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